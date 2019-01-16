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Малыш вывалился из авто прямо на проезжую часть 

Рамблер 5 часов назад
Автолюбитель, следовавший по городу в штате Миннесота (США) был сильно удивлён, когда из следовавшей впереди машины выпал ребёнок. На повороте задняя дверь авто открылась и из неё прямо на проезжую часть выпала люлька с пристёгнутым малышом. К счастью, люлька упала так, что ребёнок не ударился об асфальт. Ехавшие по дороге машины тут же остановились, водители подняли люльку и стали звонить по телефонам. Как ни удивительно, но машина, из которой ребёнок выпал, даже не остановилась и унеслась вперёд. Вероятно, водитель был настолько увлечён вождением, что не обратил внимания на пропажу.
ПДД , Видео
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