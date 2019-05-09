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Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке 

Lenta.ru + ещё 5 9 часов назад
Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках. Видеозапись из Instagram-сторис опубликована на RuTube-канале «Вокруг ТВ».
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На видео, сделанное подругой Кафельниковой, видно, что в одной руке дочь теннисиста держит сигарету, а во второй бутылку.
«А как водят модели», — написано в комментарии к ролику.
Евгений Кафельников — олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде, победитель двух турниров серии «Большого шлема». Его дочь работает моделью и сейчас живет на Бали.
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