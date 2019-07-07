«Плохо будет всем»: ГИБДД хочет переписать ПДД

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«Плохо будет всем»: ГИБДД хочет переписать правила дорожного движения 

Primpress 15 часов назад
Намерения ведомства больно ударят как по водителям, так и по инспекторам
Российская госавтоинспекция создает рабочую группу, которая займется «улучшением» правил дорожного движения. Эксперты считают, что данные меры ГИБДД навредят как самому ведомству, так и водителям, сообщает PRIMPRESS.
По мнению координатора сообщества «Синие ведерки» Петра Шкуматова, после внесения изменений в ПДД будут ущемлены права автомобилистов в крупных городах. Власти мегаполисов сделают так, чтобы автомобилям вообще не было место на дорогах, чтобы люди передвигались на велосипедах, самокатах, гироскутерах и так далее, уверен Шкуматов.
Так, в Москве, например, власти уже почти полностью «подмяли» под себя ГИБДД, сказал эксперт в интервью «Ура.ру».
Источник в одном из региональных управлений Госавтоинспекции заявил, что изменения в ПДД больно ударят по водителям: ведомство хочет повысить штрафы, поскольку действующие нормы уже плохо работают.
«Помните, раньше никто никогда не пристегивался ремнями безопасности, потом повысили штраф, и проблема ушла. Аналогично с непропуском пешеходов. Сейчас автомобилисты к штрафам привыкли по большинству нарушений, они их перестали пугать», — отметил источник.
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Комментарии314
ПДД , Видео , Петр Шкуматов , ГИБДД
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