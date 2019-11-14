Стало известно о проекте новых ПДД в России

На россиянах протестируют новые правила дорожного движения

Специалисты экспертного центра Probok.net приступили к разработке «Новых удобных правил дорожного движения», которые будут понятны всем участникам дорожного движения, сообщает Autonews. В обновленных ПДД появятся новые знаки, будут сформулированы ранее «размытые» понятия, а также «декриминализированы» некоторые нарушения.

По данным издания, на счету экспертного центра есть успешно реализованные проекты: ранее специалисты разработали программу по внедрению вафельных разметок, а также добились установки в столице уменьшенных дорожных знаков, заужения полос и возможности поворачивать направо при горящем красном сигнале светофора. На этот раз эксперты замахнулись на новые ПДД.

По мнению главы центра Александра Шумского, действующие правила и ГОСТы устарели, не учитывают современную дорожную ситуацию и понятны не всем участникам дорожного движения, поэтому назрела потребность в новой редакции ПДД.

В качестве возможных нововведений эксперт назвал «декриминализацию» действующих сегодня нарушений: пешеходам разрешат переходить неоживлённые улицы вне переходов, а водителям — разворачиваться через одинарные сплошные линии там, где нет плотного потока.

Шумский уверяет, что понятие «опасное вождение» будет сформулировано, а спорные ситуации разъяснены: например, специалисты коснутся возвращения автомобиля в полосу движения после обгона, когда прерывистая разметка уже сменилась сплошной, а также движения мотоциклов в междурядье.

Эксперты также предлагают избавиться от пешеходных переходов, которыми «практически никто не пользуется», и, проанализировав траекторию движения пешеходов, создать новые безопасные надземные конструкции.

Наконец, в новых ПДД будет регламентирован процесс пропуска спецавтотранспорта. Водителей обяжут пропускать, например, «скорую», заезжая на соседний ряд под углом: правый ряд — направо, а левый — налево.

Предполагается, что на разработку новых правил у специалистов уйдёт около 1,5–2 лет. После чего они буду протестированы сначала в Москве, потом в регионах.