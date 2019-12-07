В Москве предложили жестче наказывать водителей

В Москве предложили жестче наказывать за превышение скорости

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников предложил ужесточить наказание за превышение скорости. Об этом он написал в Facebook. Так политик отреагировал на ДТП возле станции Окружная Московского центрального кольца, в результате которого погибли три человека.

«Считаю, что давно назрела необходимость подобного изменения законодательства. Пора бороться за нашу с вами безопасность и, в первую очередь, безопасность наших детей», — призвал Шапошников.

По его мнению, в Уголовный кодекс необходимо внести новый состав преступления, предусматривающий ответственность за неоднократное вождение с превышением скорости.

«То же самое — за неоднократное вождение без прав!» — подчеркнул спикер столичного парламента.

Ранним утром 7 декабря, как сообщала «Лента.ру», возле «Окружной» легковой автомобиль наехал на людей и врезался в вестибюль станции. Погибли три пешехода. Водитель, который оказался пьян, и пассажир машины выжили.