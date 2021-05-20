Мгновенная оплата: штрафы ГИБДД могут начать списывать автоматически

Министерство юстиции России предлагает проработать вопрос введения упрощенного порядка взыскания средств с водителей, чьи нарушения были зафиксированы автоматическими камерами на дороге. Об этом сообщил заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук, выступая в рамках Петербургского международного юридического форума. При этом он подчеркнул, что важно решить проблему точной идентификации должника, чтобы в процессе взыскания не происходило ошибок.

По словам заместителя министра юстиции, переход к электронному механизму исполнения документов о взыскании административных штрафов позволит усовершенствовать порядок принудительного исполнения таких документов.

В частности, как сообщил Забарчук, "предлагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требования о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которого произведена работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами".

Он подчеркнул, что "исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения".

Президент Международного союза судебных исполнителей Марк Шмитц сообщил, что в ближайшее время планируется принять глобальный кодекс, регулирующий правила цифрового исполнения. Цифровые процедуры должны иметь свои особенности.

"Мы не можем оставить наш цифровой мир тем, кто злоупотребляет его возможностями", - сказал Шмитц.

Упрощенными должны быть не только механизмы взыскания, но и обжалования, полагают многие эксперты. Например, как рассказывают специалисты в области правил дорожного движения, в случае автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения возникает масса правовых вопросов. Допустим, за рулем мог находиться не хозяин машины, а другой человек. Или произошел технический сбой. Немало автоматических штрафов назначается по ошибке, а обжаловать их потом и тем более вернуть деньги, если они уже были взысканы, достаточно сложно.

Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, уточняющий, с какого момента лицо, совершившее правонарушение, считается подвергнутым административному наказанию за нарушение правил дорожного движения при уплате административного штрафа со скидкой.

Проект закона, внесенный правительством, был подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда РФ от 23 июня 2020 года, которым несколько положений Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) признаны не соответствующими Конституции РФ, так как они не позволяют определить порядок исчисления срока, в течение которого лица, уплатившие административный штраф в половинном размере до вступления постановления о его назначении в законную силу, считаются подвергнутыми административному наказанию. Речь идет об уплате штрафов со скидкой при нарушении правил дорожного движения в рамках главы 12 КоАП.

В связи с этим кодекс дополняется нормой, согласно которой лицо, которому назначен штраф за совершение административного правонарушения, уплатившее его в срок до дня вступления в законную силу соответствующего постановления, считается подвергнутым этому наказанию со дня вступления в законную силу этого постановления по истечении одного года со дня уплаты штрафа. Штраф может быть уплачен лицом до вступления постановления о его назначении в законную силу.

Таким образом, законом конкретизируется срок, в течение которого лицо может быть подвергнуто более суровым административным санкциям при совершении других нарушений.

31% россиян убеждены, что получили за прошедший год (период с апреля 2020 по апрель 2021 года) хотя бы раз получали дорожный штраф за нарушения, которые они не совершали либо не согласны с трактовкой госорганов. Данные следуют из опроса «Авито», в котором участвовали 6 тыс. автомобилистов из разных городов России. Еще 6% респондентов затруднились ответить на вопрос о справедливости полученных штрафов, а остальные опрошенные не сомневались в их оправданности.

26% водителей сталкивались с несправедливым, по их мнению, решениями госведомств до трех раз, а 4% граждан всего за год пришло 4-5 «несправедливых» дорожных штрафов. Подавляющее большинство (89%) водителей ни разу не пытались их оспорить, только у 6% автовладельцев попытки добиться справедливости закончились успехом, а апелляция еще 5% завершилась отказом.

Таким образом в более половине случаев автомобилистам удается добиться положительного решения в случае спора с госорганами.

Те, кто обращался за пересмотром решения в ГИБДД или другой орган, приславший письмо с административным штрафом, указали, что в 33% случаев делали это из-за ошибки аппаратуры фото- видеофиксации скорости автомобиля. Еще 24% отмечают отсутствие соответствующего дорожного знака или разметки во время нарушения ПДД, 20% сообщили, что совершали вынужденную остановку под запрещающим знаком.

Именно эти три причины стали наиболее распространенными для оспаривания постановлений о нарушении ПДД, говорится в исследовании «Авито.

Если же говорить в целом о наиболее распространенных штрафах, то в своеобразных лидерах тут протоколы за превышение скорости (30%), не пристёгнутые ремни (9%) и несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (7%). Результаты исследования также говорят о том, что россияне чаще всего успевают оперативно оплатить все взыскания: 78% респондентов сообщили, что перечисляют оплату за «административку» в течение двух недель после получения квитанции.

Примечательно, что среди опрошенных мужчин 33% указали, что получали штрафы за нарушение скорости, а среди респондентов женщин – только 28%. Если говорить о суммах штрафов, абсолютно справедливыми ставки, действующие в России, считают лишь 38% опрошенных водителей. Завышенными размеры штрафов считают 43% респондентов, а недостаточно высокими – 10%.

Подавляющее число дорожных штрафов – это незначительные правонарушения: превышение скорости на 20 км/ч или нарушение разметки при перестроении из полосы, объясняет адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько . Сумма наказания за такие проступки – 500 рублей, а с учетом скидки за оперативную оплату в 20-дневный срок – 250 рублей. Из-за такой незначительно суммы большинство россиян не хотят связываться с апелляцией штрафа – им проще заплатить, полагает юрист.

По его словам, в то же время сейчас стало немного легче оспорить штрафные решения. К примеру, штрафы, выписанные при посредничестве активных граждан через приложения Администратора московского парковочного пространства и Московской административной дорожной инспекции, сейчас массово отменяются судами.

Рамблер

«Все суды отменяют решения, выписанные при помощи мобильных приложений, это связано лишь с тем, что поменялась политика в этом вопросе. До этого было крайне сложно, поскольку в 90% случаев нарушение фиксируется камерой, а все суды обычно безоговорочно верят камерам, а все доводы отклоняются», – отметил в беседе с «Газетой.Ru» Радько.

Собеседник издания подчеркивает, что регионы зачастую пытаются заработать на штрафах, поскольку последние поступают напрямую в местные бюджеты. А поскольку для фото- видеофиксации используется государственно-частное партнерство, то сбор штрафов превратился в своего рода разновидность коммерции, говорит Радько. На безопасность дорожного движения это, скорее, влияет отрицательно, поскольку водитель вместо концентрации на дороге постоянно отвлекается на спидометр – «как бы не превысить минимальный лимит», отметил адвокат движения «Свобода выбора».

В регионах очень часто практикуются штрафные «ловушки», соглашается автоэксперт Сергей Ифанов. На хороших магистралях первой категории с разделением на разных уровнях пресечений вдруг встречаются отрезки, где нужно резко сбросить скорость, и сразу же стоит камера, отмечает эксперт.

«Причем в этих местах никаких причин снижения скорости нет – ни пешеходных переходов, ни дорожной инфраструктуры. То есть очевидно, что это просто ловушка на внимательность, если человек едет на круиз-контроле по свободному шоссе он легко может на этот знак и не среагировать, вдобавок если его успела перекрыть фура», – заметил Ифанов.

Изъятие автомобиля из-за штрафов — это крайняя мера, которую используют против злостных неплательщиков. Условия для изъятия машины в беседе с агентством «Прайм» назвала председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

Она пояснила, что штрафы за нарушение правил ПДД требуется оплатить в течение 60 дней. При этом 10 дней дается на то, чтобы оспорить постановление. Затем, если штраф не будет оплачен по прошествии 70 дней, дело передается в суд.

Как пояснила Сулим, даже когда к делу подключаются судебные приставы, у человека все еще есть пять дней, чтобы оплатить задолженность. За уклонение от исполнения долг могут увеличить в два раза, назначить арест или исправительные работы, а средства могут взыскать со счетов должника.

«Если не удалось взыскать деньги непосредственно с должника, а долгов по штрафам накопится на 30 тысяч рублей и более, приставы могут арестовать ваше имущество, кроме машины. Она остается у вас и может служить средством передвижения или зарабатывания денег для погашения задолженности», — рассказала адвокат.

При этом, как подчеркнула юрист, машину нельзя будет продать. Изъять автомобиль могут только после того, как и в этом крайнем случае человек откажется гасить долг.

Самой распространенной суммой штрафа среди российских водителей стала 250 рублей - на нее приходится 56% от всех полученных квитанций, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт" . На втором месте - сумма в 500 рублей (17%), на третьем - 1500 рублей (4%).

"Опираясь на статистику, можно сделать вывод, что россияне традиционно совершают на дорогах незначительные правонарушения", - заключили аналитики.

Лидерами по величине средней суммы штрафа (648 рублей) стали россияне моложе 20 лет.