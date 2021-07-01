"Палка о двух концах": Эксперт об идее разрешить на ряде дорог скорость до 150 км/ч

"Разговоры об увеличении максимально допустимой скорости на некоторых дорогах в России идут не первый год. В стране построили определённое количество высокоскоростных магистралей (в первую очередь, платных), которые чисто технически в летний период позволяют обеспечить такой уровень скоростей с соблюдением мер безопасности. Поэтому с этой точки зрения есть смысл пойти навстречу эксплуатантам таких трасс. Сразу вспоминаются скоростные трассы М11 "Нева", М4 "Дон", а также перспективная трасса М12, которая будет идти в Казань. Они изначально строятся с расчётом на техническую скорость в диапазоне 130 - 150 км/ч. Учитывая этот фактор, а также наличие современных шин (в первую очередь импортных) и огромные расстояния в России, инициатива определённо имеет под собой экономические, логистические и психологические основания.
Грузовые автомобили и автобусы все равно не пойдут по этим трассам на скорости 150 км/ч. Для них максимальная разрешенная скорость может быть увеличена максимум на 10 км/ч против нынешних 90 км/ч, не более. Потому что чисто технически тяжёлый коммерческий транспорт не рассчитан на скорости свыше 100 км/ч.
Помимо этого, на скорости 150 км/ч не смогут ездить старые советские автомобили, у них у всех верхний предел крейсерской скорости равен примерно 120 - 130 км/ч. Плюс они все уже изношены, эти машины не выдерживают высоких скоростей.
При этом в инициативе по увеличению максимально допустимой скорости существуют некоторые подводные камни. Так, даже у водителей, которые пользуются высокоскоростными трассами в России, еще не сформирован, я бы назвал, "автобанный" менталитет. До недавних пор было очень много случаев столкновения машин с техническими транспортными средствами, обеспечивающими работу высокоскоростных магистралей, в частности, на М11. Хотя они великолепно оснащены всей световой сигнализацией, но, тем не менее, в них умудряются врезаться на скорости 150 км/ч. Поймите правильно, ни один современный автомобиль, даже те, которые получают пять звёзд по Euro NCAP на краш-тестах, не может обеспечить безопасность сидящим внутри при столкновении на такой скорости. Тут будет обоюдный летальный исход. Поэтому с этой точки зрения увеличивать допустимую скорость можно только на тех участках, где это будет безопасно. Это считанные магистрали, не на всём их протяжении. Также как и "Сапсан", который ходит из Москвы в Петербург и развивает скорость в 250 км/ч только на определённых участках. Это происходит где-то в центре железнодорожной магистрали, в безлюдной части. То же самое будет, например, с М11. Увеличение предела допустимой скорости возможно не на подъездах к крупным городам, где начинаются развязки, а посередине трасс, где их нет.
С одной стороны, озвученная идея - это подтягивание к уровню развития технического прогресса и современных конструкций автомобилей, которые позволяют достаточно безопасно ездить и на скоростях до 200 км/ч. С другой стороны, учитывая, что парк автомобилей у нас старый (в России 70% машин старше 10 лет, значительная часть старше 20 лет), то для таких машин разрешение "выжимать на всю железку", то есть развивать максимальную конструктивную скорость, где-то может быть чревато увеличением аварийности. Поэтому это палка о двух концах", - отметил эксперт.