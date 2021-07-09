Ловушка от ГИБДД: Москвичам грозит эвакуация машины

Московские водители пожаловались на новую ловушку от ГИБДД , которая может обернуться автомобилистам штрафом в размере 1-3 тысячи рублей и эвакуацией машины. Об этом пишет РБК Autonews.

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В статье издания говорится о случаях, когда авто были припаркованы на расстоянии менее положенных пяти метров от пешеходного перехода.

Оплатить водителям придется не только штраф (в Москве он составляет три тысячи рублей), но и услуги эвакуации и размещения машины на штрафстоянке. Для авто с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил это будет стоить 6450 рублей. За сутки хранения такого автомобиля придется заплатить еще 1250 рублей.

В беседе с порталом юрист Михаил Никитин подтвердил, что сотрудники ГИБДД действительно рулеткой отмеряют расстояние от машин до перехода. И им неважно, на сколько ошибся водитель: на 30 сантиметров или на полметра.

Эксперт из Европейской юридической службы Дмитрий Безделин посоветовал прежде чем оспаривать штраф за такое нарушение, убедиться, что сотрудник ГИБДД отмерил рулеткой расстояние от авто до зебры, изучить протокол, фотоматериалы и другие доказательства.