Нарушителей ПДД вычислят по-новому

Поэтому, считает он, такие видео могут стать лишь поводом для более пристального контроля со стороны автоинспекции за блогерами, постоянно выкладывающими в Интернет материалы с общественно опасными действиями на дороге. В этом году широкий общественный резонанс получило ДТП с участием пранкера Эдварда Била. В апреле он стал виновником аварии с участием сразу пяти машин на Садовом кольце в Москве. В результате дорожного инцидента получила тяжелые травмы сотрудница Госдумы
. В начале июля этого года суд отклонил ходатайство адвокатов блогера о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и продлил избранную меру пресечения. До конца года подозреваемому запрещено покидать место жительства в ночное время, общаться без разрешения следователя с участниками дела (кроме своих адвокатов), а также пользоваться интернетом и мобильным телефоном. Сами блогеры утверждают, что преследование со стороны правоохранителей для них не представляет опасности, как избежать наказания, они уже знают.