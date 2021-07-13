Нарушителей ПДД вычислят по-новому

Даже если обвинению и удастся установить, где и когда произошло правонарушение, для составления протокола гаишникам, по закону, необходимо опросить водителя, подозреваемого в нарушении ПДД, об обстоятельствах, запечатленных на видео. В связи с этим у человека, которого попытаются привлечь к ответственности на основании ролика, выложенного в соцсети, есть широкое поле для защиты в суде, отметил юрист.