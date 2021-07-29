Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

ГИБДД рассказала о новом дорожном знаке

Российская Газета
42 минуты назад

В России ввели новый дорожный знак "Фотовидеофиксация" под обозначением 6.22. Он призван заменить одноименный знак 8.23, действие которого утрачивает силу 1 сентября текущего года.

ГИБДД рассказала о новом дорожном знаке
Фото: ГИБДДГИБДД

Если старую табличку устанавливали вместе с другими знаками и светофорами, что загромождало улично-дорожную сеть, то теперь новый знак может применяться самостоятельно и ставиться исключительно при въезде в населенный пункт (действует на всей его территории), где ведётся автоматическая фиксация нарушений ПДД.

Вне населенного пункта табличка должна размещаться в 150-300 метрах от зоны контроля стационарных или передвижных видеокамер.

Как отмечают в Госавтоинспекции, наличие знака 6.22 означает, что в городе присутствуют стационарные или мобильные камеры, которые могут фиксировать передвижение автомобилистов по любым дорогам в пределах населенного пункта. Соответственно о каждом отдельном устройстве в черте города теперь предупреждать не будут.

Новый дорожный знак призван сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других знаков, что положительно скажется на повышении безопасности дорожного движения.

ПДД,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители