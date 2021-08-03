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ТОП-5 сложных вопросов по ПДД. Теряются даже бывалые

Car.ru
2 часа назад

В билетах по ПДД встречаются порой весьма каверзные вопросы. Ниже мы предлагаем некоторые из них.

ТОП-5 сложных вопросов по ПДД. Теряются даже бывалые
Фото: Car.ruCar.ru

Разрешен ли разворот в данной ситуации?

Варианты ответов:
  • разрешен;
  • запрещен;
  • разрешен только в дневное время.

Ответ, который признан правильным: разрешен. Но эксперты считают такое решение опрометчивым. Ведь водитель не имеет возможности рассмотреть ситуацию на дороге из-за поворота последней.

Кто нарушил правила остановки?

Car.ru
Варианты ответов:
  • водитель грузового авто;
  • водитель легкового авто;
  • оба водителя;
  • никто не нарушил.

В билетах правильным является ответ номер один: водитель грузового авто. Эксперты же считают, что больше проблем будет от легкового авто, которое остановилось на повороте.

Какие из указанных знаков разрешают повернуть налево?

Car.ru
Варианты ответов:
  • “Б” и “В”;
  • все;
  • “А”и “Б”;
  • только “А”.

В ответе на билет сказано, что все знаки разрешают совершить такой манёвр. А вот для эксперта знак “В” в данном контексте является сомнительным. Выходит, что водитель может вывернуть влево прямо навстречу маршрутному транспорту.

Когда следует выключить указатели левого поворота, совершая обгон?

Car.ru
Варианты ответов:
  • Сразу после перестроения на “встречку”;
  • По окончании маневра обгона;
  • По желанию водителя.

В ответе указан первый вариант: сразу после перестроения на “встречку”. Но правильнее было бы впоследствии не выключить левый “поворотник”, а включить правый.

О чем информируют вас стрелки на зеленом сигнале светофора?

Car.ru
Варианты ответов:
  • на перекрестке постоянно запрещено поворачивать направо;
  • поворот направо регулируется допсекцией;
  • на перекрестке разрешается поворот налево из двух полос.

Правильным назван второй вариант: поворот направо регулируется допсекцией.

ПДД,
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