ТОП-5 сложных вопросов по ПДД. Теряются даже бывалые

В билетах по ПДД встречаются порой весьма каверзные вопросы. Ниже мы предлагаем некоторые из них.

Фото: Car.ru Car.ru

Разрешен ли разворот в данной ситуации?

разрешен;

запрещен;

разрешен только в дневное время. Варианты ответов:

Ответ, который признан правильным: разрешен. Но эксперты считают такое решение опрометчивым. Ведь водитель не имеет возможности рассмотреть ситуацию на дороге из-за поворота последней.

Кто нарушил правила остановки?

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водитель грузового авто;

водитель легкового авто;

оба водителя;

никто не нарушил. Варианты ответов:

В билетах правильным является ответ номер один: водитель грузового авто. Эксперты же считают, что больше проблем будет от легкового авто, которое остановилось на повороте.

Какие из указанных знаков разрешают повернуть налево?

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“Б” и “В”;

все;

“А”и “Б”;

только “А”. Варианты ответов:

В ответе на билет сказано, что все знаки разрешают совершить такой манёвр. А вот для эксперта знак “В” в данном контексте является сомнительным. Выходит, что водитель может вывернуть влево прямо навстречу маршрутному транспорту.

Когда следует выключить указатели левого поворота, совершая обгон?

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Сразу после перестроения на “встречку”;

По окончании маневра обгона;

По желанию водителя. Варианты ответов:

В ответе указан первый вариант: сразу после перестроения на “встречку”. Но правильнее было бы впоследствии не выключить левый “поворотник”, а включить правый.

О чем информируют вас стрелки на зеленом сигнале светофора?

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на перекрестке постоянно запрещено поворачивать направо;

поворот направо регулируется допсекцией;

на перекрестке разрешается поворот налево из двух полос. Варианты ответов: