ТОП-5 сложных вопросов по ПДД. Теряются даже бывалые

В билетах по ПДД встречаются порой весьма каверзные вопросы. Ниже мы предлагаем некоторые из них.
Ответ, который признан правильным: разрешен. Но эксперты считают такое решение опрометчивым. Ведь водитель не имеет возможности рассмотреть ситуацию на дороге из-за поворота последней.
В билетах правильным является ответ номер один: водитель грузового авто. Эксперты же считают, что больше проблем будет от легкового авто, которое остановилось на повороте.
В ответе на билет сказано, что все знаки разрешают совершить такой манёвр. А вот для эксперта знак “В” в данном контексте является сомнительным. Выходит, что водитель может вывернуть влево прямо навстречу маршрутному транспорту.
В ответе указан первый вариант: сразу после перестроения на “встречку”. Но правильнее было бы впоследствии не выключить левый “поворотник”, а включить правый.
Правильным назван второй вариант: поворот направо регулируется допсекцией.