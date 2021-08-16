С 1 сентября произойдут изменения в дорожных знаках

С 1 сентября табличка 8.23 «Фотовидеофиксация» будет полностью заменена знаком 6.22, который уже используется с 1 марта 2021 года. Главное отличие нового указателя в том, что теперь он сообщает не о конкретном расположении дорожных камер, а о том, что на территории населенного пункта возможно использование таких комплексов.

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Табличка 6.22 будет устанавливаться при въезде в населенный пункт за 150-300 метров до зоны контроля. Действие знака будет распространяться по всему городу. В таком случае он будет располагаться с табличками «Начало населенного пункта» (5.23.1, 5.23.2 и 5.25).

Указатель 6.22 может использоваться и с другими знаками, например, с теми, что указывают на расстояние до возможного комплекса фотовидеофиксации, – 8.1.1, 8.1.13 и 8.1.4.