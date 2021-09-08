Можно ли развернуться, как показано на картинке?

Подъехав к перекрестку, водитель белого кроссовера решил развернуться. Вопрос: "По какой траектории нужно проехать кроссоверу, чтобы не нарушить правила?".

по траектории "А";

по траектории "Б";

по любой из предложенных траекторий;

в данном месте разворот запрещен. Варианты ответов:

Внимательно изучите картинку и выберите ответ. Мы же расскажем, как действовать в данной ситуации, чтобы не нарушить ПДД и не создать аварийную ситуацию на дороге.

Согласно п.9.1.1 ПДД РФ, выезжать на встречную полосу в пределах данного перекрестка запрещено (разметка 1.1). Штраф за нарушение составит 5 000 рублей. Возможно также лишение прав на 4-6 месяцев.

При этом знак, запрещающий поворот налево, никоим образом не ограничивает возможности разворота на данном перекрестке.