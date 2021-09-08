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Изучаем ПДД. Можно ли развернуться, как показано на картинке?

Car.ru
3 часа назад

Подъехав к перекрестку, водитель белого кроссовера решил развернуться. Вопрос: "По какой траектории нужно проехать кроссоверу, чтобы не нарушить правила?".

Можно ли развернуться, как показано на картинке?
Фото: Car.ruCar.ru
Варианты ответов:
  • по траектории "А";
  • по траектории "Б";
  • по любой из предложенных траекторий;
  • в данном месте разворот запрещен.

Внимательно изучите картинку и выберите ответ. Мы же расскажем, как действовать в данной ситуации, чтобы не нарушить ПДД и не создать аварийную ситуацию на дороге.

Согласно п.9.1.1 ПДД РФ, выезжать на встречную полосу в пределах данного перекрестка запрещено (разметка 1.1). Штраф за нарушение составит 5 000 рублей. Возможно также лишение прав на 4-6 месяцев.

При этом знак, запрещающий поворот налево, никоим образом не ограничивает возможности разворота на данном перекрестке.

Правильный вариант ответа под номером два: по траектории "Б".

ПДД,
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