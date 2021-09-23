Нарушения ПДД, которые чаще всего приводят к авариям

От нарушений на дороге не застрахован никто. Трудно найти автомобилиста, который не нарушал правила дорожного движения хотя бы один раз. Одни делают это случайно при слишком плотном движении или попадании в нестандартную дорожную обстановку. Есть и такие автомобилисты, которые совершают нарушения намеренно, считая, что это дозволено, если в кармане есть денежные средства. Если есть чем платить, никакой проблемы нет, но какие последствия может нести за собой полное игнорирование законов и правил?

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К Правилам дорожного движения не было бы привлечено такое внимание, если бы на дороге уменьшилось количество аварий. К сожалению, не все ДТП заканчиваются только повреждением транспортных средств. На фоне повышенного уровня аварийности различные ведомства стараются внести собственные меры для улучшения общей обстановки. Однако не всегда положение по безопасности на дороге зависит только от мер, которые для этого применяются.

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Не менее важный фактор - автомобилисты и их отношение к способам управления транспортным средством. Недавно Управление ГИБДД по Псковской области предоставило интересную статистику. В ней отражались нарушения Правил дорожного движения, которые чаще всего приводят к авариям на дороге. Среди них отметили превышение скоростного режима, несоблюдение дистанции во время движения, проезд на красный сигнал светофора и управление автомобилем в нетрезвом виде.

Специалисты также поделились, как эти самые нарушения сказываются на общей безопасности, которую пытаются обеспечить на дорогах. В ГИБДД сообщают, что превышение скоростного режима даже на 1 км/час является критичным. Из-за этого количество смертельных аварий увеличивается на 4-5%. При нарушении скоростного лимита водитель подвергает, в первую очередь, себя и всех пассажиров опасности. В ходе ДТП можно получить серьезные травмы, некоторые из которых бывают не совместимы с жизнью.

Автомобилисты, превышающие скорость, потенциально опасны и для других участников движения. В данном случае речь идет об уязвимой категории - мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы.

При дорожно-транспортном происшествии на скорости 30 км/час риск смертельного исхода для пешеходов составляет почти 5%. Если же брать во внимание скорость в 50 км/час, он повышается сразу до 40%. Поэтому не стоит полагать, что превышение показателя на несколько км/час не обернется ничем плохим.

При столкновении автомобиля и пешехода на скорости 65 км/час, выжить шансы у последнего минимальны. В таких случаях количество летальных исходов приближается к показателю 84%. На практике большее количество столкновений происходит на более серьезной скорости - от 80 км/час. В таких случаях шанс выжить пешеходу равен почти нулю. Усугубляет ситуацию в стране и не штрафуемый лимит, который позволяет добавлять к разрешенному скоростному режиму еще 19 км/час.