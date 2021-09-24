Почему мигание дальним светом считается нарушением ПДД

Водители часто предупреждают друг друга об экипажах ДПС при помощи «морганий» дальним светом. Такие действия могут расцениваться как нарушение ПДД. Речь идет о статье 12.20 КоАП России «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки». За это инспекторы ГИБДД могут вынести водителю предупреждение или оштрафовать на 500 рублей.

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Аналогичная санкция применяется к тем, кто ездит на авто без включенных дневных ходовых огней или ближнего света фар. В МВД сообщили, что в Крыму, Кемеровской, Нижегородской, Самарской и Тамбовской областях данные нарушения уже фиксируют дорожные камеры. Такая функция комплексов видеофиксации может быть запущена и на остальных современных приборах на дорогах России.