Новую редакцию ПДД направили на проверку в Минюст

Минтранс и МВД подготовили пакет масштабных поправок к Правилам дорожного движения. Работа над документом велась более трех лет, сейчас он направлен в Минюст, пишет «Коммерсантъ».

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС

В новых ПДД вводится термин «средства индивидуальной мобильности», или СИМ. К ним относятся электросамокаты, сегвеи, моноколеса и другие устройства с электродвигателями. Именно их пытаются призвать к порядку. Однако споры вызывает пункт, что при выезде на дорогу с прилегающей территории и при съезде с нее во двор, на заправку и так далее водитель должен будет уступить дорогу райдеру.

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Эксперты считают, что владельцу СИМ проще увидеть автомобиль, чем наоборот. Комментирует автоэксперт Артем Бобцов:

«Очень спорная норма, СИМ более маневренны, совершенно точно лучше обзор у человека, который на нем едет, чем у водителя внутри автомобиля. В общем-то, они могут затормозить гораздо быстрее, чем водитель может оценить обстановку при выезде. Поэтому норма очень странная. Скорее всего, это просто попытка законодателей хотя бы как-то закрепить существующий порядок на дорогах, чтобы иметь возможность кого-то, соответственно, обвинять в ДТП либо признавать невиновным. Потому что сейчас совершенно непонятно, когда СИМ врезается в машину, кто при этом виноват. Конечно, для водителя это очень плохая норма, потому что реально в подавляющем большинстве случаев водители не виноваты в ДТП с СИМ».

Новыми правилами также вводится запрет остановки и стоянки на «островках направляющих и островках безопасности». При выезде на островки будет применяться штраф 500 рублей либо штраф в 2,5 тысячи, если выезд на островок совершен в Москве или Санкт-Петербурге.

Опять намудрили с формулировкой при въезде на круговое движение. Ведь чем она сложнее, тем больше аварий. Уступить дорогу автомобилям, движущимся по такому перекрестку, водитель обязан только в том случае, если пересекающиеся дороги — равнозначные. То есть при соблюдении как минимум двух условий: перед перекрестком стоит знак «Круговое движение» и нет знака «Уступи дорогу» или «Главная дорога», поясняет автоэксперт Игорь Моржаретто:

«Проще было написать «Главный на круге», если нет других знаков. И все. Это одно предложение покрыло все проблемы. К сожалению, попытки найти идеальную формулировку, по-моему, запутали еще больше. Мне формулировка «несуществующая, непредлагаемая» не нравится, надо ее упростить».

В ПДД также появится возможность применения разметки красного, синего, черного и зеленого цветов. Например, синяя прерывистая будет применяться для обозначения зон платных парковок. Именно так они обозначаются в Европе.

Помимо этого, меняются правила контроля тонировки, изменения позволят использовать в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.

Кроме того, вводятся новые знаки «Движение автобусов запрещено», которые не распространяются на школьные автобусы, «Зарядка электромобилей» — штепсель с проводом, а также «Лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности». На нем изображен человек на самокате.

Самое главное — не отсутствие правил, а то, как их довести до сознания всех людей, а не только автомобилистов, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«К глубокому сожалению, какие бы правила дорожного движения мы ни приняли, их в любом случае будут знать на дорогах только единицы. И чаще всего водители. А пешеходы, пользователи СИМ, велосипедисты в особенности, знать ПДД как сейчас не знают, так и не будут. И поэтому мы можем принимать, на самом деле, любые документы, исполняться они будут только водителями, больше, к сожалению, никем».