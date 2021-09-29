Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Изучаем ПДД. Кто обязан уступить на сложном перекрестке?

Car.ru
2 часа назад

Водители зелёного и белого автомобилей решили на перекрестке перестроиться в одну и ту же полосу. Какой автомобиль имеет право проехать первым?

Кто обязан уступить на сложном перекрестке?
Фото: Car.ruCar.ru
Варианты ответов:
  • Белый;
  • Зелёный;
  • По договоренности.

Изучите внимательно картинку и определитесь с ответом. А мы расскажем, как правильно действовать в данной ситуации, чтобы не нарушить правила.

Прежде всего стоит отметить, что движение на сложных перекрестках регулируется дорожной разметкой. Но, как и в данной ситуации, так бывает не всегда.

Поэтому водители обязаны руководствоваться п. 8.9 ПДД РФ (правило "помехи справа").

Если рассматривать перемещение автомобилей в таком ключе, то первым должен отправиться в путь белый автомобиль. А зелёному придется уступить.

В сегодняшней дорожной задаче правильным является вариант ответа под номером один: белый.

Если вы окажетесь в подобной ситуации, всегда вспоминайте о правиле "помехи справа". Не нужно устраивать гонки, мол кто быстрее, тот и прав. Просто дождитесь своей очереди и спокойно продолжайте движение.

ПДД,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители