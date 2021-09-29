Кто обязан уступить на сложном перекрестке?

Водители зелёного и белого автомобилей решили на перекрестке перестроиться в одну и ту же полосу. Какой автомобиль имеет право проехать первым?
Изучите внимательно картинку и определитесь с ответом. А мы расскажем, как правильно действовать в данной ситуации, чтобы не нарушить правила.
Прежде всего стоит отметить, что движение на сложных перекрестках регулируется дорожной разметкой. Но, как и в данной ситуации, так бывает не всегда.
Поэтому водители обязаны руководствоваться п. 8.9 ПДД РФ (правило "помехи справа").
Если рассматривать перемещение автомобилей в таком ключе, то первым должен отправиться в путь белый автомобиль. А зелёному придется уступить.
В сегодняшней дорожной задаче правильным является вариант ответа под номером один: белый.
Если вы окажетесь в подобной ситуации, всегда вспоминайте о правиле "помехи справа". Не нужно устраивать гонки, мол кто быстрее, тот и прав. Просто дождитесь своей очереди и спокойно продолжайте движение.