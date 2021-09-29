Кто обязан уступить на сложном перекрестке?

Водители зелёного и белого автомобилей решили на перекрестке перестроиться в одну и ту же полосу. Какой автомобиль имеет право проехать первым?

Белый;

Зелёный;

По договоренности. Варианты ответов:

Изучите внимательно картинку и определитесь с ответом. А мы расскажем, как правильно действовать в данной ситуации, чтобы не нарушить правила.

Прежде всего стоит отметить, что движение на сложных перекрестках регулируется дорожной разметкой. Но, как и в данной ситуации, так бывает не всегда.

Поэтому водители обязаны руководствоваться п. 8.9 ПДД РФ (правило "помехи справа").

Если рассматривать перемещение автомобилей в таком ключе, то первым должен отправиться в путь белый автомобиль. А зелёному придется уступить.

В сегодняшней дорожной задаче правильным является вариант ответа под номером один: белый.