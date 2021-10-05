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Изучаем ПДД. Какой сигнал поворотника по ПДД нужно включать на съезде?

Car.ru
1 час назад

Начинающие автолюбители часто теряются и включают не тот поворотник на съезде. Если второстепенная дорога примыкает к главной под острым углом, какой сигнал нужно включать?

Под острым углом: какой поворотник нужно включать?
Фото: Car.ruCar.ru

Прежде всего следует понимать, какие функции возложены на эти самые поворотники. А они нужны для того, чтобы своевременно уведомить остальных участников движения о грядущем маневре. Следовательно, включая не тот поворотник, водитель создает аварийную ситуацию.

Второй момент — двигаясь по второстепенной дороге, примыкающей к главной под острым углом, некоторые автомобилисты принимают ошибочное решение и включают левый сигнал поворота.

Они уверены, что въезжают на главную дорогу справа. Значит и указатель поворота нужно включать левый.

На самом деле, изобретать велосипед вовсе не нужно. В п. 8.1. ПДД РФ четко сказано, что в вышеуказанной ситуации нужно включать именно правый указатель поворота.

И это логично. Ведь выезжая на главную магистраль, автомобилю нужно хоть и незначительно, но повернуть направо.

ПДД,
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