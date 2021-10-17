В ПДД для автобусов внесут изменения

Пассажирским автобусам без ремней безопасностей могут ограничить скорость вне населенных пунктов до 70 км/ч, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на проект постановления кабмина России.

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Инициатива поступила от МВД России и Минтранспорта РФ. В действующих с 1993 года правилах дорожного движения сказано, что вне населенных пунктов маломестным и междугородним автобусам разрешается движение со скоростью 90 км/ч.

«Абзац третий изложить в следующей редакции: „автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров – не более 90 км/ч, другим автобусам – не более 70 км/ч“», — говорится в документе.

Как следует из пояснительной записки к проекту постановления, водитель кроме прочих документов должен будет иметь при себе карту маршрута регулярных перевозок и договор фрахтования транспортного средства.

Ранее стало известно, что Министерства внутренних дел и транспорта предложили внести в российские правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.