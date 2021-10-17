Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+4° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

В ПДД для автобусов внесут изменения

Елена Прошина
40 минут назад

Пассажирским автобусам без ремней безопасностей могут ограничить скорость вне населенных пунктов до 70 км/ч, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на проект постановления кабмина России.

В ПДД для автобусов внесут изменения
Фото: РамблерРамблер

Инициатива поступила от МВД России и Минтранспорта РФ. В действующих с 1993 года правилах дорожного движения сказано, что вне населенных пунктов маломестным и междугородним автобусам разрешается движение со скоростью 90 км/ч.

«Абзац третий изложить в следующей редакции: „автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров – не более 90 км/ч, другим автобусам – не более 70 км/ч“», — говорится в документе.

Как следует из пояснительной записки к проекту постановления, водитель кроме прочих документов должен будет иметь при себе карту маршрута регулярных перевозок и договор фрахтования транспортного средства.

Ранее стало известно, что Министерства внутренних дел и транспорта предложили внести в российские правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Предлагается ограничить наибольшую скорость для электрических самокатов до 25 км/ч, а массу «имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами» — до 35 кг.

ПДД,Минтранс РФ,МВД,ТК "Звезда",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители