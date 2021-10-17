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Предложено ввести новые дорожные знаки и пешеходную разметку

Елена Прошина
1 час назад

Министерство транспорта России и МВД РФ предлагают ввести дорожные знаки для обозначения мест зарядки электромобилей и дорожную разметку диагональных пешеходных переходов, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления кабмина.

Минтранс и МВД разработали новые дорожные знаки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Табличка 8.26 «Зарядка электромобилей» будет информировать автовладельцев о местах зарядки электромобилей на объектах сервиса. Дорожный знак 3.34 «Движение автобусов запрещено» предлагается ввести «принимая во внимание практику ограничения движения автобусов на территориях городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». При этом знак не распространяется на движение маршрутных и школьных автобусов.

По словам авторов инициативы, также следует создать новый вид дорожной разметки для обозначения диагонального пешеходного перехода. Ведомства предлагают разрешить совмещать дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» с табличками «Вид транспортного средства» и «Время действия».

Кроме того, планируется скорректировать действие нескольких знаков. В знаке 3.27 «Остановка запрещена» предложено добавить возможность уменьшения зоны действия при помощи установки знаков 5.29 и 6.4. Для знаков «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» предлагается расширить интервал времени перестановки на три часа — с 21:00 до 24:00 вместо 19:00-21:00.

ПДД,Минтранс РФ,МВД,РИА Новости,
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