Автоматическим камерам пропишут правила

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, согласно которому в России должны появиться требования к автоматическим комплексам фотовидеофиксации нарушений, местам их установки. А также к оформлению с их помощью материалов, то есть штрафов, которые пропишет правительство.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кроме того, законопроект предусматривает прекращение производства по делу, если эти требования были нарушены. Сбор отзывов продлится до 21 ноября, предполагается, что документ рассмотрят уже в декабре в первом чтении.

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Законопроект был внесен в Госдуму в июле этого года сенаторами Андреем Турчаком, Андреем Клишасом и Ириной Рукавишниковой. Согласно ему статья 2.6.1 Кодекса об административных правонарушениях дополняется примечанием, по которому требования к камерам и к полученным с их использованием материалам устанавливаются правительством РФ. Также правительство наделяется полномочиями по установлению порядка применения этих комплексов для фиксации правонарушений, порядка обработки, хранения и направления в компетентный орган информации об административных правонарушениях.

Еще одна поправка в статью 24.5 КоАП устанавливает, что нарушение этих требований и порядка исключают производство по делу об административном правонарушении. То есть если установлено, что камера работает с нарушениями, то уже это будет основанием для отмены штрафа.

Сейчас какие-либо нарушения в установке комплекса фотовидеофиксации, даже если он попросту не обозначен соответствующим знаком, не основание для отмены штрафа.

Да и вообще, сейчас каких-либо правил и требований к камерам на дорогах нет. Есть ГОСТ, который касается технического содержимого комплекса. Но он носит рекомендательный характер. Четких требований по установке камер также нет. Есть рекомендации минтранса, которые местные органы власти, в чью компетенцию входит организация дорожного движения и установка камер, могут игнорировать.

Как говорится в пояснительной записке к документу, на практике камеры могут давать сбои, затрудняя работу контрольно-надзорных органов, а также вызывая недовольство граждан. Например, в Татарстане, Волгоградской, Вологодской и Тюменской областях из-за некорректной работы камер при фактическом отсутствии события правонарушения тысячи водителей были вынуждены обжаловать вынесенные в отношении них постановления. Генпрокуратура при проверке соблюдения норм установки камер в регионах выявила серьезные нарушения. Депутаты не раз заявляли, что система фиксации нарушений не защищена от превращения ее в инструмент зарабатывания денег.

Несложно вспомнить и примеры. Была история, когда две камеры штрафовали водителей на путепроводе. Установлены они были на расстоянии чуть менее двух километров, но одна из них снимала в лоб, другая - сзади.

В итоге получалось, что водители, по сути, получали два штрафа за превышение скорости практически в одной точке, что совершенно недопустимо. И только после многочисленных жалоб водителей одну из камер демонтировали.

Но этот опыт стал полезным для регионов. Часто встречаются на дорогах места, где неподалеку от стационарного комплекса установлен мобильный. И снова автовладельцы получают два штрафа за одно и то же нарушение.

Нередко вызывают вопросы и сами способы установки камер. Например, комплексы, которые определяют скорость по видоизменению размера автомобильного знака на картинке, необходимо устанавливать не только на определенной высоте, но и под определенным углом к дороге. Малейшее изменение этого угла - и камера начинает завышать скорость.

А уж установка комплексов в местах ремонта дорог давно стала притчей. Мало того, что скорость в таких местах может быть ограничена сразу и намного без всякого предупреждения и даже без видимых для этого причин, так еще и камера будет стоять в таком месте.

Много претензий к установке мобильных комплексов. По счастью, всем известные треноги с дорог практически ушли. Им на смену пришли камеры, вмонтированные в автомобили. Однако эти автомобили часто стоят с грубыми нарушениями, создавая не только условия для нарушения правил другими водителями, но и опасность для дорожного движения.

В общем, порядок в деле установки этих комплексов давно настала пора навести. А также сделать нарушение этого порядка основанием для отмены штрафа. Но появится это все еще не скоро. Законопроект вступит в силу через полгода после официального опубликования. Правительству потребуется время на разработку соответствующих требований.