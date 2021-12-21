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32 минуты назад

Агрессивных водителей начнут наказывать по-новому

Госдума ободрила в первом чтении законопроект об уголовном наказании за агрессивное вождение, передает РИА «Новости».

Агрессивных водителей начнут наказывать по-новому
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Законопроект, подготовленный представителями пяти думских фракций, устанавливает уголовную ответственность за нарушение следующих правил дорожного движения: превышение разрешенной скорости на 60 и более км/ч, выезд на встречную полосу или на трамвайную полосу встречного направления. Привлекать к уголовной ответственности будут лица, неоднократно подвергавшиеся административному наказанию и лишенные водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.

Депутаты предлагают установить за такие нарушения наказание в виде штрафов в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительных работ до двух лет, либо лишения свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Данные нормы также будут распространяться на нарушения, зафиксированные с помощью дорожных камер.

В сопроводительных документах к законопроекту авторы подчеркивали, что административное наказание за превышение скорости и другие опасные нарушения не останавливают лихачей. В 2020 году более 40% водителей были повторно оштрафованы за превышение скорости на 60 и более км/ч, и почти 10% водителей более одного раза привлекались к административной ответственности за выезд на встречную полосу.

ПДД,Госдума,РИА Новости,
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