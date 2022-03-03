Как правильно объезжать препятствие на двухполосной дороге со сплошной линией

Не все автомобилисты знают, как вести себя в тех или иных ситуациях на дороге. Эксперты напомнили, как правильно объезжать препятствие.

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Каждый водитель растеряется, если на дороге вдруг появится препятствие, особенно если передвигаться по двухполосной проезжей части с разделительной сплошной линией. Объясняется это тем, что у каждого есть опасения получить крупный штраф.

В пункте 1.2 ПДД РФ указано, что препятствием может выступать любой объект, который не позволяет продолжать движение по определенному направлению. Это может быть неисправный транспорт или любой габаритный предмет.

За объезд препятствия в таких обстоятельствах автомобилист, действительно, может получить наказание в виде штрафа - при выезде на встречную полосу или передвижении по обочине. Размер штрафа составляет 1000 - 1500 рублей. Любой из этих вариантов расценивается как нарушение ПДД.

Но возможность избежать наказания все же есть. В пункте 12.1 ПДД РФ указано, что автомобилист может совершить остановку на обочине, а затем снова приступить к движению. В результате можно будет объехать препятствие с правой стороны.