Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+11° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
52 минуты назад

Как правильно объезжать препятствие на 2-х полосной дороге со сплошной линией разметки

Car.ru

Не все автомобилисты знают, как вести себя в тех или иных ситуациях на дороге. Эксперты напомнили, как правильно объезжать препятствие.

Как правильно объезжать препятствие на двухполосной дороге со сплошной линией
Фото: Car.ruCar.ru

Каждый водитель растеряется, если на дороге вдруг появится препятствие, особенно если передвигаться по двухполосной проезжей части с разделительной сплошной линией. Объясняется это тем, что у каждого есть опасения получить крупный штраф.

В пункте 1.2 ПДД РФ указано, что препятствием может выступать любой объект, который не позволяет продолжать движение по определенному направлению. Это может быть неисправный транспорт или любой габаритный предмет.

За объезд препятствия в таких обстоятельствах автомобилист, действительно, может получить наказание в виде штрафа - при выезде на встречную полосу или передвижении по обочине. Размер штрафа составляет 1000 - 1500 рублей. Любой из этих вариантов расценивается как нарушение ПДД.

Но возможность избежать наказания все же есть. В пункте 12.1 ПДД РФ указано, что автомобилист может совершить остановку на обочине, а затем снова приступить к движению. В результате можно будет объехать препятствие с правой стороны.

Возникают ситуации, когда объехать препятствие можно только по встречному направлению. В таком случае автомобилисту следует соблюдать требования безопасности и следить за встречной полосой.

ПДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители