Эксперты оценили ужесточение ответственности за вождение без прав

За последнее время в отношении людей, которые регулярно нарушают "опасные" пункты правил дорожного движения, было уже три фазы усиления наказания, вплоть до уголовной. Но все нововведения принимаются так быстро, что люди не успевают за ними. И, к сожалению, пока нет судебной практики по этому поводу, нельзя сказать, насколько все это эффективно. В этой ситуации, как мне кажется, надо бы подождать и понять, насколько хорошо или плохо то, что придумывают наши законодатели.



По поводу конфискации автомобилей. Тут очень спорный вопрос. Верховный Суд всегда выступал против этого, но тут согласился при том, что была введена оговорка: (конфискация возможна), если автомобиль принадлежит самому нарушителю. Но опять же есть статистика, согласно которой в 90% таких случаев автомобиль не принадлежит нарушителю. А зачем тогда было вводить такое наказание? Как страшилку?



В третьих, есть категория людей под названием: "Хоть кол на голове теши". Они есть в каждой стране, у нас в том числе. И такие люди, как правило, не воспринимают перспективы наказания, им все равно, мол, я крутой, я не попадусь. Но они попадаются и попадаются. Тут, скорее, нужно не ужесточение наказания, а более пристальная работа с такими людьми, а также с их окружением. Участковые, семья, школа и так далее. К сожалению, этот пункт запущен.



Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ