Эксперты оценили ужесточение ответственности за вождение без прав

Если человек лишен прав по какой-либо статье или ему в рамках уголовного производства запрещено заниматься видом деятельности, связанным с управлением транспортным средством, при этом он попался в первый раз, то намечается три вида наказания. Это арест до 15 суток, работы, либо штраф 30 тыс. рублей. Если после того, как наказание ему назначено, оно исполнено, а этот человек снова в течение года садится за руль и попадается, то будет второе нарушение, за которое ему грозит уже штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. И если после того, как он оплатил этот штраф, он снова в течение года после оплаты штрафа попадается, то наступает уже уголовная ответственность. И там целый спектор наказаний - от штрафа вплоть до реального лишения свободы. Все зависит от конкретного гражданина и судьи, который будет рассматривать дело.
В том случае, если гражданин в третий раз попался без прав, то возможна и конфискация его личного транспортного средства. Одна из предусмотренных в Уголовном кодексе мер, которая вступает с сегодняшнего дня, это то, что судье дается право назначить такое наказание. Но это не так, мол, хочешь - назначай, не хочешь - не назначай. Судья изучает обстоятельства дела, личность гражданина, который попался в очередной раз, в отношении которого ведется дело, и принимает решение: необходимо ли конфисковывать автомобиль или нет. Думаю, это будут единичные случаи, и такая мера будет применяться только в отношении уже чересчур грубых нарушителей. Конечно, поголовно конфисковывать автомобили никто не будет.
О смягчающих и отягчающих наказание факторах
Все зависит от того, в рамках какого закона будет наказание. Если мы говорим про первые два нарушения, то это Кодекс об административных правонарушениях. Там отягчающими являются любые штрафы и наказания, которые в течение года гражданин получил от ГИБДД
. По 12-й главе Кодекса. Там будут отягчающие обстоятельства, они могут склонить чашу в сторону увеличения наказания. Также по общим правилам, что в уголовном праве, что в административном праве, смягчающими обстоятельствами являются признание вины, деятельное раскаяние.
Если мы говорим про третье наказание, то это Уголовный кодекс. Там с отягчающими обстоятельствами тяжелее. Там отягчающими обстоятельствами считается, если человек ранее был судим по аналогичным делам. Если человек попался в третий раз - будет уголовное дело, скорее всего, ему назначат близкое к минимально возможному наказание, те есть либо штраф, либо работы. А если человек попадется в пятый, двадцатый раз, то, конечно, планка наказания уже будет близка к максимальной. И если он управлял своим автомобилем, то, скорее всего, суд будет назначать и конфискацию транспортного средства.