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25 июля

Эксперты оценили ужесточение ответственности за вождение без прав

Семён Капранов
Лев Воропаев эксперт,Игорь Моржаретто эксперт

Автоэксперты в разговоре с "Рамблером" оценили вступающие в силу с 25 июля изменения в Уголовный и Административный кодексы России в отношении граждан, которые садятся за руль без прав.

Согласно вступившим в силу изменениям в КоАП, была ужесточена ответственность для лиц, которые ранее были лишены прав, но продолжают садиться за руль. Такому водителю может грозить не только штраф, но и лишение свободы и даже конфискация автомобиля.

Автоюрист Лев Воропаев рассказал о видах наказания за езду без прав, а также о тех случаях, когда будет возможна конфискация личного автомобиля нарушителя.

Если человек лишен прав по какой-либо статье или ему в рамках уголовного производства запрещено заниматься видом деятельности, связанным с управлением транспортным средством, при этом он попался в первый раз, то намечается три вида наказания. Это арест до 15 суток, работы, либо штраф 30 тыс. рублей. Если после того, как наказание ему назначено, оно исполнено, а этот человек снова в течение года садится за руль и попадается, то будет второе нарушение, за которое ему грозит уже штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. И если после того, как он оплатил этот штраф, он снова в течение года после оплаты штрафа попадается, то наступает уже уголовная ответственность. И там целый спектор наказаний - от штрафа вплоть до реального лишения свободы. Все зависит от конкретного гражданина и судьи, который будет рассматривать дело.

В том случае, если гражданин в третий раз попался без прав, то возможна и конфискация его личного транспортного средства. Одна из предусмотренных в Уголовном кодексе мер, которая вступает с сегодняшнего дня, это то, что судье дается право назначить такое наказание. Но это не так, мол, хочешь - назначай, не хочешь - не назначай. Судья изучает обстоятельства дела, личность гражданина, который попался в очередной раз, в отношении которого ведется дело, и принимает решение: необходимо ли конфисковывать автомобиль или нет. Думаю, это будут единичные случаи, и такая мера будет применяться только в отношении уже чересчур грубых нарушителей. Конечно, поголовно конфисковывать автомобили никто не будет.


О смягчающих и отягчающих наказание факторах

Все зависит от того, в рамках какого закона будет наказание. Если мы говорим про первые два нарушения, то это Кодекс об административных правонарушениях. Там отягчающими являются любые штрафы и наказания, которые в течение года гражданин получил от ГИБДД. По 12-й главе Кодекса. Там будут отягчающие обстоятельства, они могут склонить чашу в сторону увеличения наказания. Также по общим правилам, что в уголовном праве, что в административном праве, смягчающими обстоятельствами являются признание вины, деятельное раскаяние.

Если мы говорим про третье наказание, то это Уголовный кодекс. Там с отягчающими обстоятельствами тяжелее. Там отягчающими обстоятельствами считается, если человек ранее был судим по аналогичным делам. Если человек попался в третий раз - будет уголовное дело, скорее всего, ему назначат близкое к минимально возможному наказание, те есть либо штраф, либо работы. А если человек попадется в пятый, двадцатый раз, то, конечно, планка наказания уже будет близка к максимальной. И если он управлял своим автомобилем, то, скорее всего, суд будет назначать и конфискацию транспортного средства.
Лев Воропаев
Лев Воропаев Автоюрист

Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что в большинстве случаев в России водители без прав управляют автомобилем, который им не принадлежит, и задался вопросом о необходимости введения такой меры, как конфискация машин нарушителей.

За последнее время в отношении людей, которые регулярно нарушают "опасные" пункты правил дорожного движения, было уже три фазы усиления наказания, вплоть до уголовной. Но все нововведения принимаются так быстро, что люди не успевают за ними. И, к сожалению, пока нет судебной практики по этому поводу, нельзя сказать, насколько все это эффективно. В этой ситуации, как мне кажется, надо бы подождать и понять, насколько хорошо или плохо то, что придумывают наши законодатели.

По поводу конфискации автомобилей. Тут очень спорный вопрос. Верховный Суд всегда выступал против этого, но тут согласился при том, что была введена оговорка: (конфискация возможна), если автомобиль принадлежит самому нарушителю. Но опять же есть статистика, согласно которой в 90% таких случаев автомобиль не принадлежит нарушителю. А зачем тогда было вводить такое наказание? Как страшилку?

В третьих, есть категория людей под названием: "Хоть кол на голове теши". Они есть в каждой стране, у нас в том числе. И такие люди, как правило, не воспринимают перспективы наказания, им все равно, мол, я крутой, я не попадусь. Но они попадаются и попадаются. Тут, скорее, нужно не ужесточение наказания, а более пристальная работа с такими людьми, а также с их окружением. Участковые, семья, школа и так далее. К сожалению, этот пункт запущен.
Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ
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