В России узаконят работу «народных инспекторов»

По официальным данным, представители Государственной думы страны приняли законопроект, позволяющий наказывать за правонарушения, которые были зафиксированы «народными инспекторами».

Специализированный отдел, получивший название "народный инспектор", появился в нашей стране осенью 2018 года. Главной задумкой проекта является тот факт, что инспекторами могут стать обычные пешеходы, которые будут фиксировать нарушения с помощью «устройств, оснащенных камерами и специальным программным обеспечением».

Начиная с января текущего года, регистрировать полученные данные можно будет на портале государственных услуг. При этом, "народные инспекторы" могут загружать наряду с данными и различные видеофайлы, подтверждающие нарушение. Все нарушители будут получать штрафные санкции на основании предоставленных материалов.

В случае, если чиновники решат внести в закон ряд доработок, то выносить постановления о штрафах можно будет без оформления протокола. На реализацию проекта, из государственного бюджета страны планируют выделить до 2,7 миллиардов рублей.

По словам сотрудников правоохранительных органов, работа "народных инспекторов" позволит сократить количество дорожных правонарушений, а также возникающих аварийных ситуаций.