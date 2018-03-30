В Самаре пройдёт открытый турнир области по дзюдо среди парней и девушек до 18 лет

В Самаре пройдёт V Открытый турнир области по дзюдо памяти заслуженного тренера России П. И. Иванникова среди юношей и девушек до 18 лет.

Соревнования стартуют в «МТЛ Арене» 7 апреля и продлятся два дня. В турнире заявлено участие более 500 дзюдоистов из Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Свердловской и Пензенской областей, а также из Севастополя, республики Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Башкортостана и Пермского края.

Павел Иванников, заслуженный тренер России по дзюдо, старший тренер министерства образования Самарской области скончался в 2012-м. Соревнования его памяти проводятся в регионе 2013 года.