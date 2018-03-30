Ещё
В Самаре пройдёт открытый турнир области по дзюдо среди парней и девушек до 18 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самаре пройдёт открытый турнир области по дзюдо среди парней и девушек до 18 лет 

ТРК Губерния 16 часов назад
В Самаре пройдёт V Открытый турнир области по дзюдо памяти заслуженного тренера России П. И. Иванникова среди юношей и девушек до 18 лет.
Соревнования стартуют в «МТЛ Арене» 7 апреля и продлятся два дня. В турнире заявлено участие более 500 дзюдоистов из Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Свердловской и Пензенской областей, а также из Севастополя, республики Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Башкортостана и Пермского края.
Павел Иванников, заслуженный тренер России по дзюдо, старший тренер министерства образования Самарской области скончался в 2012-м. Соревнования его памяти проводятся в регионе 2013 года.
ТРК Губерния: последние новости
Двое полицейских пострадали в результате ДТП в Сергиевском районе 20-летняя девушка спровоцировала ДТП в Самаре, в результате которого пострадал пассажир автобуса На трассе М5 "семерка" на полном ходу врезалась в грузовую "Газель"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов68
Разрешить тонировку
Бензин подскочит в цене в ближайшее время472
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Kia показала «другой» Sportage
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение