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Города-миллионники с самыми высокими продажами легковых автомобилей
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Города-миллионники с самыми высокими продажами легковых автомобилей 

«Автостат Инфо» 11 минут назад
Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование продаж легковых автомобилей в городах России и составили список городов-миллионников с самыми высокими продажами легковых автомобилей в мае 2018 года.
Этот рейтинг возглавляет Москва. Здесь, по данным «Автостат Инфо», за май текущего года было продано 19 447 новых машин. Второе место по продажам новых легковушек среди городов-миллионников занимает Санкт-Петербург, где за отчетный период авторитейлеры реализовали 8485 новых легковушек. Третий по величине показатель продаж аналитики «Автостат Инфо» зафиксировали в Казане — 2138 ед. авто. В Екатеринбурге, который занимает четвертое место среди городов-миллионников по продажам автомобилей, за тот же период покупатели приобрели 2018 новых машин. В Самаре (5-я строчка списка) продажи на авторынке в мае составили 1777 ед. автомобилей.
В список городов-миллионников с самыми большими продажам легковых автомобилей в отчетный месяц вошли также:
Челябинск — 1579 ед.,
Уфа — 1577 шт.,
Нижний Новгород — 1571 ед.,
Воронеж— 1405 ед.,
Пермь — 1402 ед.,
Ростов-на-Дону — 1240 авто,
Новосибирск — 1140 шт.,
Волгоград — 1054 ед.
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