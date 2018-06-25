Города-миллионники с самыми высокими продажами легковых автомобилей

Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование продаж легковых автомобилей в городах России и составили список городов-миллионников с самыми высокими продажами легковых автомобилей в мае 2018 года.

Этот рейтинг возглавляет Москва. Здесь, по данным «Автостат Инфо», за май текущего года было продано 19 447 новых машин. Второе место по продажам новых легковушек среди городов-миллионников занимает Санкт-Петербург, где за отчетный период авторитейлеры реализовали 8485 новых легковушек. Третий по величине показатель продаж аналитики «Автостат Инфо» зафиксировали в Казане — 2138 ед. авто. В Екатеринбурге, который занимает четвертое место среди городов-миллионников по продажам автомобилей, за тот же период покупатели приобрели 2018 новых машин. В Самаре (5-я строчка списка) продажи на авторынке в мае составили 1777 ед. автомобилей.

В список городов-миллионников с самыми большими продажам легковых автомобилей в отчетный месяц вошли также:

Челябинск — 1579 ед.,

Уфа — 1577 шт.,

Нижний Новгород — 1571 ед.,

Воронеж— 1405 ед.,

Пермь — 1402 ед.,

Ростов-на-Дону — 1240 авто,

Новосибирск — 1140 шт.,

Волгоград — 1054 ед.