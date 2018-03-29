Ещё
Nissan показал нового конкурента Toyota Camry
Далее:
Читайте также:
Ещё

Nissan показал нового конкурента Toyota Camry 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Автосалон в Нью-Йорке стал площадкой для премьеры нового поколения популярного в США седана Nissan Altima, который на местном рынке конкурирует с Camry и Accord. Автомобиль не только изменился визуально, но и получил технологичный мотор от Infiniti.
Вести.Ru: последние новости
Во Владимире загорелся автобус с журналистами, ехавшими на проверку ТЦ Страховщиков лишили права требовать справки о ДТП Ford: блокчейн решит проблему пробок
 Ещё 45 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов47
Разрешить тонировку
Автобус с детьми загорелся под Кемерово410
Пьяная погоня: полковника ГИБДД поймали после аварии128
Полицейский сбил машину, а потом пешехода33
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение