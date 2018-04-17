В Красноярском крае на разметку загородных дорог потратят 175 млн рублей

В Красноярском крае приступили к обновлению разметку на краевых и межмуниципальных автомобильных дорогах. Разметка уже появилась на подъезде к аэропорту и на трассе Красноярск-Железногорск, сообщает «КРУДОР».

Планируется нанести разметку на на 4850 км автодорог, из них 4790 км специальной краской, 60 км — различными пластичными материалами.

Кроме того, на 28 участках будут нанесены как запрещающие (ограничение скоростного режима и запрещение обгона), так и предупреждающие (приближение к пешеходному переходу и в местах пересечения проезжей части детьми независимо от наличия пешеходных переходов) знаки из пластика. Дороги с высокой интенсивностью движения оснастят световозвращателями «Кошачий глаз», а пешеходные переходы ещё и надписями из пластика «Переходишь! Убедись в безопасности». Осевая линия автодороги Красноярск — Элита разметят желтой краской, а аварийно-опасные участки — поперечными шумовыми полосами.

Всего на это планируется потратить около 175 млн рублей из краевого бюджета.