Маршрутка с пассажирами снесла легковой автомобиль в Нижнем Новгороде

Авария произошла на улице Интернациональной, не доезжая две остановки до Московского вокзала. Маршрутное такси № 138 врезалось в иномарку.

— Съездила на работу, называется, — рассказала пассажирка маршрутки Юлия Гаврикова. — Слава Богу, в машине не было пассажиров.

Юлия рассказала корреспонденту NN.RU, что водитель не гнал автобус, ехал спокойно.

— Такое ощущение, что либо резина лысая у автобуса, либо выпавший снег злую шутку сыграл, — рассказала Юлия. — В салоне сразу запахло газом, народ начал требовать вернуть деньги за проезд и стал выходить. Трудность была в том, что между автобусом и стеной здания была только узкая щель, я еле протиснулась.

Оказалось, что хозяйка машины припарковалась буквально на несколько минут и ушла в офисное здание по делам. Выскочив после происшествия, она просто расплакалась.

По счастливой случайности не пострадала ни автолюбительница, ни пассажиры автобуса.

Ранее мы сообщали, о жутком столкновении с пострадавшим на Автозаводе.