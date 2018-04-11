Маршрутка с пассажирами снесла легковой автомобиль в Нижнем Новгороде 

Авария произошла на улице Интернациональной, не доезжая две остановки до Московского вокзала. Маршрутное такси № 138 врезалось в иномарку.
— Съездила на работу, называется, — рассказала пассажирка маршрутки Юлия Гаврикова. — Слава Богу, в машине не было пассажиров.
Юлия рассказала корреспонденту NN.RU, что водитель не гнал автобус, ехал спокойно.
— Такое ощущение, что либо резина лысая у автобуса, либо выпавший снег злую шутку сыграл, — рассказала Юлия. — В салоне сразу запахло газом, народ начал требовать вернуть деньги за проезд и стал выходить. Трудность была в том, что между автобусом и стеной здания была только узкая щель, я еле протиснулась.
Оказалось, что хозяйка машины припарковалась буквально на несколько минут и ушла в офисное здание по делам. Выскочив после происшествия, она просто расплакалась.
По счастливой случайности не пострадала ни автолюбительница, ни пассажиры автобуса.
Ранее мы сообщали, о жутком столкновении с пострадавшим на Автозаводе.