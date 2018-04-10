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Нелегального перевозчика поймали в Нижнем Новгороде и отобрали автобус
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Нелегального перевозчика поймали в Нижнем Новгороде и отобрали автобус 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
О нарушителе в контролирующие органы сообщили сами пассажиры. Они рассказали, что водитель маршрутки Т-21 продает билеты Минтранса России. Срочно организовали выездную проверку. Участвовали сотрудники ЦДС (Центральной диспетчерской службы), Межрегионального управления государственного автодорожного надзора и ГИБДД, рассказал корреспонденту NN.ru информированный источник.
Автобус удалось задержать на конечной остановке на улице Зайцева — вместе с пассажирами, табличкой и билетами. Завидев проверяющих, водитель попытался табличку спрятать, однако уйти от ответственности не удалось. Никаких документов, подтверждающих законность его деятельности, шофер не представил.
В результате автобус принудительно эвакуировали на штрафную стоянку. Готовятся документы для искового заявления в суд. Нарушителю грозит штраф до 60 тысяч рублей.
Но главным результатом проверяющие считают то, что удалось снять с маршрута машину, абсолютно не отвечающую требованиям безопасности и перевозившую нижегородцев нелегально. Автобус марки ПАЗ 3205 принадлежит частному лицу и не имеет никакого отношения к перевозчику, обслуживающему этот маршрут — ООО «Автосфера».
Кстати, пассажиры, которым продали подобные билеты, могут сообщить о нелегалах в ЦДС по телефону 430–40–40.
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