Нелегального перевозчика поймали в Нижнем Новгороде и отобрали автобус

О нарушителе в контролирующие органы сообщили сами пассажиры. Они рассказали, что водитель маршрутки Т-21 продает билеты Минтранса России. Срочно организовали выездную проверку. Участвовали сотрудники ЦДС (Центральной диспетчерской службы), Межрегионального управления государственного автодорожного надзора и ГИБДД , рассказал корреспонденту NN.ru информированный источник.

Автобус удалось задержать на конечной остановке на улице Зайцева — вместе с пассажирами, табличкой и билетами. Завидев проверяющих, водитель попытался табличку спрятать, однако уйти от ответственности не удалось. Никаких документов, подтверждающих законность его деятельности, шофер не представил.

В результате автобус принудительно эвакуировали на штрафную стоянку. Готовятся документы для искового заявления в суд. Нарушителю грозит штраф до 60 тысяч рублей.

Но главным результатом проверяющие считают то, что удалось снять с маршрута машину, абсолютно не отвечающую требованиям безопасности и перевозившую нижегородцев нелегально. Автобус марки ПАЗ 3205 принадлежит частному лицу и не имеет никакого отношения к перевозчику, обслуживающему этот маршрут — ООО «Автосфера».

Кстати, пассажиры, которым продали подобные билеты, могут сообщить о нелегалах в ЦДС по телефону 430–40–40.