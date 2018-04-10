Почти 50% нижегородских автобусов перевозят пассажиров с нарушениями

Почти 50% водителей нижегородских автобусов нарушают правила дорожного движения при перевозке пассажиров. Такой вывод можно сделать по итогам профилактической операции «Автобус», которую провели сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Новгорода.

Как сообщает ГИБДД по городу, в ходе проверки было осмотрено 212 автобусов, ежедневно курсирующих по улицам столицы ПФО. Оказалось, что водители 95 из них нарушают ПДД. Всех их привлекли к административной ответственности по 103 случаям.

Отметим, что за три первых месяца на дорогах Нижнего Новгорода случилось 34 ДТП по вине водителей автобусов, в том числе 19 по вине водителей маршруток. В авариях с автобусами пострадали 39 человек, с маршрутками — 20 человек.

Напомним, автобус сбил 17-летнюю девушку в Советском районе.