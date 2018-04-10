Ещё
Почти 50% нижегородских автобусов перевозят пассажиров с нарушениями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почти 50% нижегородских автобусов перевозят пассажиров с нарушениями 

В городе N 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Почти 50% водителей нижегородских автобусов нарушают правила дорожного движения при перевозке пассажиров. Такой вывод можно сделать по итогам профилактической операции «Автобус», которую провели сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Новгорода.
Как сообщает ГИБДД по городу, в ходе проверки было осмотрено 212 автобусов, ежедневно курсирующих по улицам столицы ПФО. Оказалось, что водители 95 из них нарушают ПДД. Всех их привлекли к административной ответственности по 103 случаям.
Отметим, что за три первых месяца на дорогах Нижнего Новгорода случилось 34 ДТП по вине водителей автобусов, в том числе 19 по вине водителей маршруток. В авариях с автобусами пострадали 39 человек, с маршрутками — 20 человек.
Напомним, автобус сбил 17-летнюю девушку в Советском районе.
В городе N: последние новости
Гонщик на «Майбахе» устроил смертельное ДТП в Дзержинске В Приокском районе водитель сбил школьницу и скрылся с места происшествия Гигантская пробка парализовала Московское шоссе
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией80
Названы самые надежные автомобили
Названы самые «неубиваемые» автомобили
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»130
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение