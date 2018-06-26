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Видео: Из-за чего подушки безопасности могут сработать самопроизвольно
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Видео: Из-за чего подушки безопасности могут сработать самопроизвольно 

Quto.ru 26 июня 2018
Фото: Quto.ru
Владельцы спорткупе Chevrolet Camaro ZL1 все чаще жалуются на подушки безопасности модели, которые самопроизвольно срабатывают во время жестких нагрузок на автомобиль.
Водитель на видеоролике решил записать свой быстрый круг на треке из салона автомобиля. В определенный момент, когда машина агрессивно атаковала поребрик в повороте, сработала боковая подушка безопасности. Разумеется, это шокировало водителя и даже слегка поранило его руку.
Оказалось, представители GM уже давно в курсе проблемы, но проблемой это не считают. В своих комментариях они утверждают, что сенсоры в Camaro ZL1 созданы с функцией превентивного срабатывания — они автоматически определяют момент, когда машина может перевернуться. И жесткую атаку поворота с сильным креном датчики определяют именно, как возможность переворота.
Получается, что на спорткаре, который создан для трека, не очень-то можно гонять.
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