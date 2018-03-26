Человек погиб в ДТП между ВАЗ и микроавтобусом под Краснодаром

Авария, в ходе которой столкнулись автомобиль ВАЗ 2107 и микроавтобус FordTransit, произошла на 25 км автодороги Краснодар-Кропоткин в станице Васюринской. Сообщение в полицию об этом поступило в 5.45 26 марта. «По предварительным данным, 23-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ 2107, выехав на встречную полосу, сначала по касательной задел микроавтобус FordTransit, а затем допустил лобовое столкновение с другим таким же микроавтобусом, который двигался сзади», — рассказали в пресс-службе краевого УМВД В микроавтобусе, попавшем под лобовой удар, ехали 14 человек. 11 из них были госпитализированы, в том числе и один ребенок. Предполагаемый виновник аварии — водитель легковушки — скончался от полученных травм на месте.