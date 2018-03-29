На прикамской трассе ВАЗ при обгоне столкнулся с фурой. Погиб пассажир легковушки

По дороге в Кудымкар столкнулись ВАЗ-21120 и большегруз Iveco. В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. По сведения автоинспекторов , водитель ВАЗа решил обогнать грузовик там, где это было запрещено.

Авария произошла 28 марта в 20:35 на трассе Нытва — Кудымкар около отворота к дороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь.

— По предварительной информации, при повороте налево водитель грузовика не убедился в безопасности маневра и столкнулся с с автомобилем ВАЗ-21120. Водитель ВАЗа совершал обгон Iveco нарушая сплошную линию разметки, — пояснили 59.ru в краевой ГИБДД.

В результате пассажир пассажир ВАЗа от полученных травм погиб, а водитель госпитализирован. Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, проводится проверка.