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На прикамской трассе ВАЗ при обгоне столкнулся с фурой. Погиб пассажир легковушки
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На прикамской трассе ВАЗ при обгоне столкнулся с фурой. Погиб пассажир легковушки 

59.ru 15 часов назад
Фото: 59.ru
По дороге в Кудымкар столкнулись ВАЗ-21120 и большегруз Iveco. В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. По сведения автоинспекторов, водитель ВАЗа решил обогнать грузовик там, где это было запрещено.
Авария произошла 28 марта в 20:35 на трассе Нытва — Кудымкар около отворота к дороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь.
— По предварительной информации, при повороте налево водитель грузовика не убедился в безопасности маневра и столкнулся с с автомобилем ВАЗ-21120. Водитель ВАЗа совершал обгон Iveco нарушая сплошную линию разметки, — пояснили 59.ru в краевой ГИБДД.
В результате пассажир пассажир ВАЗа от полученных травм погиб, а водитель госпитализирован. Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, проводится проверка.
Днем раннее две женщины погибли на трассе Пермь — Екатеринбург при столкновении Renault и КАМАЗа.
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