«Пассажира придавило дверью»: на Химмаше ВАЗ влетел в забор, двоих пострадавших увезли на скорой

Сегодня поздно вечером на Химмаше на улице Грибоедова ВАЗ влетел ограждение. Машина ехала по односторонней дороге, и, когда ее вынесло с полосы, она врезалась в забор и развернулась. В автомобиле пострадали двое — водитель и пассажир.

— Восьмерка на встречке въехала во что-то, две скорые, пожарная стоят, — сообщил читатель Е1.RU Артем.

Из-за удара у ВАЗа полностью разбита передняя часть. Даже багажник открылся — на фото видно, что там лежит детское автокресло. Но ребенка в машине в момент аварии не было, там пострадали двое взрослых.

— Пассажира придавило дверью, столбиком от забора, — рассказал очевидец ДТП.

Пострадавших увезли в 24-ю больницу.