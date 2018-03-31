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«Пассажира придавило дверью»: на Химмаше ВАЗ влетел в забор, двоих пострадавших увезли на скорой
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«Пассажира придавило дверью»: на Химмаше ВАЗ влетел в забор, двоих пострадавших увезли на скорой 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня поздно вечером на Химмаше на улице Грибоедова ВАЗ влетел ограждение. Машина ехала по односторонней дороге, и, когда ее вынесло с полосы, она врезалась в забор и развернулась. В автомобиле пострадали двое — водитель и пассажир.
— Восьмерка на встречке въехала во что-то, две скорые, пожарная стоят, — сообщил читатель Е1.RU Артем.
Из-за удара у ВАЗа полностью разбита передняя часть. Даже багажник открылся — на фото видно, что там лежит детское автокресло. Но ребенка в машине в момент аварии не было, там пострадали двое взрослых.
— Пассажира придавило дверью, столбиком от забора, — рассказал очевидец ДТП.
Пострадавших увезли в 24-ю больницу.
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