Школьница, попавшая под колёса маршрутки, скончалась в больнице Челябинска

15-летняя девочка умерла в больнице после ДТП, которое произошло две недели назад. Всё это время школьница пробыла в коме, сообщают родственники несовершеннолетней челябинки.

Напомним, авария произошла 14 марта на улице Горького. По данным сотрудников Госавтоинспекции, школьница переходила дорогу по «зебре», когда её сбил микроавтобус маршрута № 91.

Отметим, что за последние две недели это не первое смертельное ДТП с участием маршрутного такси. В Тракторозаводском районе на днях была сбита маршруткой №14 21-летняя девушка.