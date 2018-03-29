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Школьница, попавшая под колёса маршрутки, скончалась в больнице Челябинска
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Школьница, попавшая под колёса маршрутки, скончалась в больнице Челябинска 

АиФ 11 часов назад
Фото: АиФ
15-летняя девочка умерла в больнице после ДТП, которое произошло две недели назад. Всё это время школьница пробыла в коме, сообщают родственники несовершеннолетней челябинки.
Напомним, авария произошла 14 марта на улице Горького. По данным сотрудников Госавтоинспекции, школьница переходила дорогу по «зебре», когда её сбил микроавтобус маршрута № 91.
Отметим, что за последние две недели это не первое смертельное ДТП с участием маршрутного такси. В Тракторозаводском районе на днях была сбита маршруткой №14 21-летняя девушка.
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