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Лицей 1533 принял участие в профилактическом рейде «ГИБДД в защиту детей»
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Лицей 1533 принял участие в профилактическом рейде «ГИБДД в защиту детей» 

Вестник района Гагаринский 27 марта 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
Мероприятие проводилось в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков.
Напомним, что по Москве с 26 марта по 01 апреля 2018 года проводится профилактический рейд «ГИБДД в защиту детей», приуроченный к школьным весенним каникулам.
Главными задачами организаторы называют предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и дорогах города перед началом и во время весенних школьных каникул; проведение широкой разъяснительной работы среди участников дорожного движения в автотранспортных предприятиях, организациях различных форм собственности, в учебных и дошкольных учреждениях; обеспечение безопасного передвижения детей и подростков в местах проведения культурного досуга.
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