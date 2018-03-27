Лицей 1533 принял участие в профилактическом рейде «ГИБДД в защиту детей»

Мероприятие проводилось в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков.

Напомним, что по Москве с 26 марта по 01 апреля 2018 года проводится профилактический рейд «ГИБДД в защиту детей», приуроченный к школьным весенним каникулам.

Главными задачами организаторы называют предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и дорогах города перед началом и во время весенних школьных каникул; проведение широкой разъяснительной работы среди участников дорожного движения в автотранспортных предприятиях, организациях различных форм собственности, в учебных и дошкольных учреждениях; обеспечение безопасного передвижения детей и подростков в местах проведения культурного досуга.