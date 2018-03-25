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Молодой водитель разбился в Череповце
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Молодой водитель разбился в Череповце 

Вологда.рф 25 марта 2018
Фото: Вологда.рф
19-летний череповчанин погиб в аварии. ДТП произошло сегодня ночью в 00.50.
Как сообщили в городском ГИБДД Череповца, молодой водитель ехал на «Рено Логане» по Северному мосту. По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением и на полном ходу врезался в опору моста. Прибывшие на место ЧП медики диагностировали смерть.
А 23 марта в аварии в Череповце пострадал ребенок. Выезжая из двора на улице Рыбинской автоледи на кроссовере не уступила дорогу легковушке и протаранила ее. В ДТП пострадал 9-летний ребенок, который ехал легковом автомобиле. Врачи диагностировали у школьника черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
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