Молодой водитель разбился в Череповце

19-летний череповчанин погиб в аварии. ДТП произошло сегодня ночью в 00.50.

Как сообщили в городском ГИБДД Череповца, молодой водитель ехал на « Рено Логане» по Северному мосту. По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением и на полном ходу врезался в опору моста. Прибывшие на место ЧП медики диагностировали смерть.

А 23 марта в аварии в Череповце пострадал ребенок. Выезжая из двора на улице Рыбинской автоледи на кроссовере не уступила дорогу легковушке и протаранила ее. В ДТП пострадал 9-летний ребенок, который ехал легковом автомобиле. Врачи диагностировали у школьника черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.