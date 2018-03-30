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Мурманчанин избил до смерти ухажера бывшей жены в Череповце
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Мурманчанин избил до смерти ухажера бывшей жены в Череповце 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Ревность к экс-супруге стала причиной смертельной драки в городе металлургов. 40-летний житель Мурманска избил до смерти мужчину из Череповца.
Как выяснили следователи, неоднократно судимый мурманчанин приехал в Череповец на заработки. В сентябре прошлого года на улице он познакомился с 33-летним мужчиной, который встречается с его бывшей женой. Ревность стала причиной драки. В итоге гость из Северного региона сильно избил оппонента ногами по голове. Пострадавшего доставили в больницу, где он через несколько дней скончался.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и заключили его под стражу. Свою вину мужчина полностью признал. Расследование завершено, материалы дела переданы в суд.
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