В каких районах Пензы 27 марта спрятали радары?

В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения на территории Пензенской области будут установлены средства фото и видеофиксации.

По информации отдела пропаганды регионального Управления ГИБДД, во вторник, 27 марта, в областном центре камеры будут располагаться по следующим адресам:

• г. Пенза, Пенза, дорога, ведущая от пр. Строителей до ул. 65 лет Победы напротив дома № 64 по ул. Лядова; • г. Пенза, ул. Кирова от д. 5 до д.11 • г. Пенза, ул. пр. Победы, 111.

Все выставленные комплексы будут работать с 7:30 до трех часов дня.

Пензенский автомобильный портал напоминает водителям, что правила дорожного движения необходимо соблюдать не только в радиусе действия указанных камер, но и на всем протяжении пути.