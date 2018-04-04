Ещё
Продажи автомобилей Lada в марте в России выросли на 22% — до 30,7 тыс. машин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи автомобилей Lada в марте в России выросли на 22% — до 30,7 тыс. машин 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Фото: Ростех
АвтоВАЗ в марте увеличил продажи автомобилей Lada на 22%, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».
«АвтоВАЗ в марте реализовал на российском рынке 30 тыс. 708 автомобилей Lada, что на 22,3% больше по сравнению с показателем годичной давности. По итогам первых трех месяцев 2018 г. российские дилеры Lada продали 79 тыс. 114 машин, что на 28,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — приводятся в сообщении данные компании «АвтоВАЗ».
Уточняется, что бестселлером в марте остается Lada Vesta, чья реализация составила 9 тыс. 181 автомобиль (плюс 52,1%). На модели Lada Granta остановил свой выбор 8 тыс. 381 покупатель — на 7,2% больше по сравнению с прошлым годом. Значительно укрепил свои позиции Lada Largus: в марте 2018 г. продано 3 тыс. 569 пассажирских универсалов (плюс 90,4%) и 1 тыс. 346 фургонов этой модели (плюс 54,5%).
Агентство «Москва»: последние новости
Дорожные службы Подмосковья перешли на весенне-летнее содержание региональных дорог Водитель иномарки погиб в результате ДТП на юге Москвы Пассажиропоток аэропорта Внуково достиг 4 млн человек с начала года
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей67
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей87
Водительские права начнут продлевать автоматически
Смягчить закон о 0,3 промилле
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч93
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение