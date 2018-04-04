АвтоВАЗ в марте увеличил продажи автомобилей Lada на 22%, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».
«АвтоВАЗ в марте реализовал на российском рынке 30 тыс. 708 автомобилей Lada, что на 22,3% больше по сравнению с показателем годичной давности. По итогам первых трех месяцев 2018 г. российские дилеры Lada продали 79 тыс. 114 машин, что на 28,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — приводятся в сообщении данные компании «АвтоВАЗ».
Уточняется, что бестселлером в марте остается Lada Vesta, чья реализация составила 9 тыс. 181 автомобиль (плюс 52,1%). На модели Lada Granta остановил свой выбор 8 тыс. 381 покупатель — на 7,2% больше по сравнению с прошлым годом. Значительно укрепил свои позиции Lada Largus: в марте 2018 г. продано 3 тыс. 569 пассажирских универсалов (плюс 90,4%) и 1 тыс. 346 фургонов этой модели (плюс 54,5%).