Продажи автомобилей Lada в марте в России выросли на 22% — до 30,7 тыс. машин

АвтоВАЗ в марте увеличил продажи автомобилей Lada на 22%, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

«АвтоВАЗ в марте реализовал на российском рынке 30 тыс. 708 автомобилей Lada, что на 22,3% больше по сравнению с показателем годичной давности. По итогам первых трех месяцев 2018 г. российские дилеры Lada продали 79 тыс. 114 машин, что на 28,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — приводятся в сообщении данные компании «АвтоВАЗ».