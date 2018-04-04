Продажи «АвтоВАЗа» в марте в РФ выросли на 22,3%

Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». "АвтоВАЗ" , крупнейший автопроизводитель в РФ, в марте 2018 г. увеличил продажи в России на 22,3% до 30,7 тыс. машин, в первом квартале — на 28,8%, сообщила компания.

Продажи растут третий месяц подряд — после роста на 37% в феврале, и на 29% — в январе.

"В I квартале 2018 г. в России было реализовано 79114 Lada , что на 28,8% выше аналогичного результата в прошлом году. В марте 2018 г. продано 30708 автомобилей Lada, что на 22,3% больше, чем в марте 2017 г. ", — сообщается в пресс-релизе «АвтоВАЗа».

Самой популярной моделью по итогам прошедшего месяца стала Lada Vesta : своих владельцев нашел 9181 автомобиль, что на 52,1% превышает результат марта 2017 г.

Значительно укрепил свои позиции Lada Largus : в марте 2018 г. продано 3,569 тыс. пассажирских универсалов (+90,4% к марту 2017 г.) и 1346 фургонов Largus (+54,5% к марту 2017 года).

Среди лидеров продаж — Lada Granta : в марте 2018 г. был реализован 8381 автомобиль. Это на 7,2% больше в сравнении с тем же месяцем 2017 г.

Как сообщал портал «Вести. Экономика», «АвтоВАЗ» увеличил продажи в 2017 г. на 17% до 311,588 тыс. автомобилей Lada.

Рост «АвтоВАЗа» опережает рост всего автомобильного рынка в 2017 г. По собственной оценке компании, Lada сохраняет лидирующие позиции на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей с долей в 19,5%, и с долей в 20,5% — в сегменте только легковых автомобилей.