Акции Tesla упали на 10% из-за смертельной аварии и проблем с производством Model 3

Акции автоконцерна Tesla упали на 10% на фоне проблем с производством электрокара Model 3 и расследования США аварии со смертельным исходом в Маунтин-Вью. Об этом пишет Reuters

На закрытии торгов 27 марта ценные бумаги компании стоили $279, а на минимуме достигли значения в $252. Одной из причин падения агентство называет снижение кредитного рейтинга компании агентством Moody’s, которое стало следствием задержки в производстве Model 3.

В прошлом автоконцерн планировал производить 5 тысяч Model 3 в неделю к концу 2017 года и 10 тысяч к концу 2018 года. Однако сейчас Tesla производит 2,5 тысяч автомобилей в неделю и планирует повысить объемы до 5 тысяч в неделю лишь к июню.

Смертельная авария с участием Model X произошла в Маунтин-Вью 23 марта. Электрокар врезался в отбойник и загорелся, водитель не выжил. Расследованием инцидента занялся Национальный совет безопасности транспорта США.

Ранее беспилотный автомобиль Uber во время испытаний в городе Темпе насмерть сбил ведосипедистку. Компания выразила соболезнования семье погибшей и пообещала тесно сотрудничать с местными властями, а затем приостановила испытания беспилотников. Сперва полиция утверждала, что беспилотник даже не попытался сбавить скорость перед столкновением, затем — что компания может быть не виновата в случившемся.

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