ДТП с Tesla: машина работала в режиме автопилота

ДТП с электромобилем Tesla в США: машина работала в режиме автопилота

Tesla обнародовала итоги расследования ДТП с электромобилем в США, при которой погиб человек. Американский автопроизводитель заявил, что во время аварии с машиной Model X в Калифорнии в автомобиле работал режим автопилота, передает РИА Новости

По данным автопроизводителя, во время поездки водитель несколько раз получал предупреждение о необходимости перевести машину в ручной режим управления, но «за шесть секунд до столкновения, как было зафиксировано, руки водителя находились не на руле».