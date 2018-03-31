ДТП с Tesla: машина работала в режиме автопилота

Tesla обнародовала итоги расследования ДТП с электромобилем в США, при которой погиб человек. Американский автопроизводитель заявил, что во время аварии с машиной Model X в Калифорнии в автомобиле работал режим автопилота, передает РИА Новости.
По данным автопроизводителя, во время поездки водитель несколько раз получал предупреждение о необходимости перевести машину в ручной режим управления, но «за шесть секунд до столкновения, как было зафиксировано, руки водителя находились не на руле».
Авария с участием электромобиля компании Tesla Model X произошла 23 марта на трассе Highway 101 в штате Калифорния. Кроссовер потерял управление и врезался в отбойник, после чего загорелся и взорвался. Водитель машины погиб. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование этого инцидента. Регулятор тогда заявил, что остается не известным, был ли в Model X включен режим автопилота.
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