Стала известна причина смертельной аварии электромобиля Tesla Model X

Как выяснилось в ходе расследования, причиной аварии электрокара Tesla Model X 23 марта на калифорнийском шоссе неподалеку от города Сан-Хосе стало то, что машина находилась под управлением автопилота. Об этом 31 марта сообщает "Голос Америки"

Во время аварии за рулем Model X находился 38-летний инженер компании Apple Уолтер Гуанг. Машина на полном ходу врезалась в бетонный отбойник и загорелась, инженер скончался на месте.

Как оказалось, за несколько минут до трагедии Гуанг включил автопилот. Система несколько раз давала знать об опасности световыми и звуковыми сигналами, но по крайней мере в последние шесть секунд водитель не притрагивался к рулю.

При этом у него было 5 секунд и 150 метров расстояния до отбойника, но никаких действий Гуанг не предпринял.