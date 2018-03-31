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Стала известна причина смертельной аварии электромобиля Tesla Model X
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Стала известна причина смертельной аварии электромобиля Tesla Model X 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: Российская Газета
Как выяснилось в ходе расследования, причиной аварии электрокара Tesla Model X 23 марта на калифорнийском шоссе неподалеку от города Сан-Хосе стало то, что машина находилась под управлением автопилота. Об этом 31 марта сообщает "Голос Америки".
Во время аварии за рулем Model X находился 38-летний инженер компании Apple Уолтер Гуанг. Машина на полном ходу врезалась в бетонный отбойник и загорелась, инженер скончался на месте.
Как оказалось, за несколько минут до трагедии Гуанг включил автопилот. Система несколько раз давала знать об опасности световыми и звуковыми сигналами, но по крайней мере в последние шесть секунд водитель не притрагивался к рулю.
При этом у него было 5 секунд и 150 метров расстояния до отбойника, но никаких действий Гуанг не предпринял.
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