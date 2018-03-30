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Tesla отзывает около 123 тыс. электрокаров Model S
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Tesla отзывает около 123 тыс. электрокаров Model S 

Вести.Ru 23 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Финансовое положение производителя электрокаров Tesla оставляет желать лучшего — сплошные убытки. Вера инвесторов в обещания Илона Маска также пошатнулось, что отразилось и на акциях. А теперь еще стало известно об отзыве 123 тыс. машин Tesla S, произведенных до 2016 года, в связи с возможными проблемами с усилителем руля.
Как подчеркивается в пресс-релизе Tesla, отзыв является добровольным, то есть не предписан регуляторами, и компания не знает о случаях аварий в связи с указанной проблемой. Проблема заключается в ускоренной коррозии болтов в усилителе руля, которая может встречаться в регионах с холодным климатом. В результате усилитель может выйти из строя, и водителю придется прикладывать больше усилий при рулении, однако это будет заметно только при низких скоростях или во время парковки автомобиля, говорится в сообщении компании. Ранее исследовательская компания JD Power отметила проблемы с качеством сборки автомобилей Model S и кроссоверов Model X, при этом указав, что владельцы этих машин готовы закрывать на них глаза, так как видят себя в числе первых обладателей автомобилей с передовыми технологиями. В свою очередь, покупатели более бюджетной Model 3 могут быть более придирчивыми, поскольку они скорее всего будут использовать его как свой основной автомобиль. Недавно агентство Moody's снизило рейтинг компании с «B2» до «B3», присвоив «негативный» прогноз. В Moody's отметили, что Tesla не может реализовать заявляемые планы по производству Tesla Model 3 и в дальнейшем рейтинг может опуститься еще ниже. Акции Tesla после этого упали на 9% до $256 за штуку. Это самый низкий уровень с февраля 2017 года, когда Национальный совет по безопасности на транспорте (NHTSA) начал расследование ДТП с участием автомобиля Tesla. Тогда акции компании рухнули на 28%. Авария произошла 24 января в городе Калвер-Сити, штат Калифорния. "Рейтинги Tesla's отражают существенную задержку в темпах производства электромобиля Model 3. Компания также испытывает проблемы с ликвидностью из-за отрицательного денежного потока, а также приближения сроков погашения конвертируемых обязательств ($230 млн в ноябре 2018 г. и $920 млн в марте 2019 г). Tesla произвела только 2 452 автомобиля в течение IV квартала 2017 г., в настоящий момент компания заявляет о планах в достижении производства в 2 500 машин к концу марта 2018 г. и 5 тыс. машин к концу июня 2018 г. Год назад компания прогнозировала, что темпы производства составят 5 тыс. машин к концу 2017 г. и 10 тыс. машин к концу 2018 г. Рейтинг Tesla может подвергнуться дальнейшему снижению, в случае если компания не сможет выполнить обновленные цели по производству Model 3", — говорится в письме Moody's. Финансовое положение производителя электрокаров ставится под сомнение. Некоторые эксперты и вовсе предрекают скорое банкротство. В частности, в Vilas Capital Management такой исход считают неизбежным. По оценкам фонда, в ближайшие полтора года Tesla понадобится около $8 млрд для финансирования операционных убытков, капитальных затрат, уплаты долгов и пополнения оборотного капитала, однако для этого нужны либо инвесторы, либо доступ на долговой рынок. Учитывая текущую доходность и «мусорные» рейтинги, сделать это будет крайне трудно.
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