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К уголовной ответственности привлекут псковича, севшего за руль пьяным
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К уголовной ответственности привлекут псковича, севшего за руль пьяным 

АиФ Северо-запад 15 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
Дорожная полиция задержала в Пскове и Дно водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В Пскове ночью 28 марта у дома по улице Рокоссовского полицейские остановили автомобиль "Опель Вектра", которым управлял нетрезвый пскович, 1987 года рождения.
А в Дно около 14 часов 28 марта по улице Невской на автомашине «ВАЗ-21083» следовал 35-летний местный житель, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.
В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
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