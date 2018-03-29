К уголовной ответственности привлекут псковича, севшего за руль пьяным

Дорожная полиция задержала в Пскове и Дно водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове ночью 28 марта у дома по улице Рокоссовского полицейские остановили автомобиль " Опель Вектра", которым управлял нетрезвый пскович, 1987 года рождения.

А в Дно около 14 часов 28 марта по улице Невской на автомашине «ВАЗ-21083» следовал 35-летний местный житель, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.