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Жительница Владивостока погибла под колесами автомобиля, переходя дорогу в неположенном месте
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Жительница Владивостока погибла под колесами автомобиля, переходя дорогу в неположенном месте 

Primpress 27 марта 2018
Фото: Primpress
В дежурную часть батальона ДПС ГИБДД города Владивостока поступило сообщение о ДТП с участием пешехода на улице Героев Тихоокеанцев, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что 32-летний водитель автомашины Nissan Note двигался со стороны улицы Катерная в направлении Окатовой. В районе дома №28 на улице Героев Тихоокеанцев он совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном для перехода месте.
Стаж вождения водителя Nissan Note на момент автоаварии составил три года.
По факту ДТП со смертельным исходом полицией проводится проверка. Будут проведены экспертизы.
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