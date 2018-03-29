Опубликованы подробности тройного ДТП на Высоковольтной

ГИБДД по Орловской области обнародовала подробности аварии с участием дых большегрузов и легкового автомобиля, произошедшего в Орле сегодня утром, 29 марта.

На улице Высоковольтной столкнулись грузовик MAN, легковой автомобиль « Фольксваген » и плитовоз МАЗ. По информации пресс-службы региональной ГИБДД, около 8 часов утра водитель «Фольксвагена»ехал по улице Высоковольтной.

В районе дома №2 совершая маневр обгона он столкнулся с большегрузом МАЗ, который так же совершал обгон и не увидел легковушку. При столкновении «Фольксваген» отбросило на припаркованный на обочине MAN.

В результате аварии водитель автомобиля «Фольксваген» с травмами был госпитализирован медиками скорой помощи.

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