Опубликованы подробности тройного ДТП на Высоковольтной 

ГИБДД по Орловской области обнародовала подробности аварии с участием дых большегрузов и легкового автомобиля, произошедшего в Орле сегодня утром, 29 марта.
На улице Высоковольтной столкнулись грузовик MAN, легковой автомобиль «Фольксваген» и плитовоз МАЗ. По информации пресс-службы региональной ГИБДД, около 8 часов утра водитель «Фольксвагена»ехал по улице Высоковольтной.
В районе дома №2 совершая маневр обгона он столкнулся с большегрузом МАЗ, который так же совершал обгон и не увидел легковушку. При столкновении «Фольксваген» отбросило на припаркованный на обочине MAN.
В результате аварии водитель автомобиля «Фольксваген» с травмами был госпитализирован медиками скорой помощи.
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